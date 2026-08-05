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Tópicos: Deportes | Tenis | Cristian Garin

¿Dónde jugará? Cristian Garin ingresó a la qualy de Cincinnati pero está inscrito en un Challenger

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El tenista nacional aprovechó las bajas en el torneo estadounidense para asegurar su lugar en la clasificación.

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Buenas noticias para el tenista chileno Cristian Garin, quien logró ingresar de manera directa a la fase de clasificación del Masters 1.000 de Cincinnati, certamen que arrancará este domingo 11 de agosto en Estados Unidos.

El nortino se vio favorecido por una serie de bajas de último minuto en el cuadro principal del prestigioso torneo de Ohio, lo que hizo correr la lista de entrada y le permitió asegurar un cupo en la fase previa sin depender de invitaciones.

Sin embargo, "Gago" enfrenta un dilema respecto a la planificación de su gira sobre cemento. El chileno también aparece inscrito como tercer cabeza de serie en el Challenger 75 de Brownsburg, en Indiana, evento que se disputa de manera simultánea durante la misma semana.

Con este escenario, solo resta esperar la decisión final del nacional, quien deberá resolver en las próximas horas dónde jugará en la antesala del US Open, certamen donde disputará las clasificaciones.

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