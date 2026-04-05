Garin accedió al cuadro principal del Masters de Montecarlo tras vencer a Basilashvili

En la madrugada de este domingo, el tenista chileno Cristian Garin (100° ATP) logró sellar su clasificación al cuadro principal del Masters 1.000 de Montecarlo, luego de cerrar con solidez su triunfo ante el georgiano Nikoloz Basilashvili (129°).

Si bien el primer set fue altamente reñido, "Gago" logró ganar aquel parcial, para luego rematar el triunfo con un segundo capítulo en el que no cedió ningún game.

El marcador a favor del chileno en la segunda fase de la qualy terminó en un 7-5 y 6-0 tras una hora y 21 minutos de juego.

De esta manera, Garin espera por su rival y programación, siendo el segundo chileno en el "main draw" junto a Alejandro Tabilo (39°), que debuta en primera ronda este mismo domingo ante el húngero Marton Fucsovics (51°).