Garin accedió al cuadro principal del Masters de Montecarlo tras vencer a Basilashvili
El nacional ratificó sus buenas sensaciones del debut superando la última etapa de la qualy.
El nacional ratificó sus buenas sensaciones del debut superando la última etapa de la qualy.
En la madrugada de este domingo, el tenista chileno Cristian Garin (100° ATP) logró sellar su clasificación al cuadro principal del Masters 1.000 de Montecarlo, luego de cerrar con solidez su triunfo ante el georgiano Nikoloz Basilashvili (129°).
Si bien el primer set fue altamente reñido, "Gago" logró ganar aquel parcial, para luego rematar el triunfo con un segundo capítulo en el que no cedió ningún game.
El marcador a favor del chileno en la segunda fase de la qualy terminó en un 7-5 y 6-0 tras una hora y 21 minutos de juego.
De esta manera, Garin espera por su rival y programación, siendo el segundo chileno en el "main draw" junto a Alejandro Tabilo (39°), que debuta en primera ronda este mismo domingo ante el húngero Marton Fucsovics (51°).