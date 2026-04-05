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Tópicos: Deportes | Tenis | Cristian Garin

Garin accedió al cuadro principal del Masters de Montecarlo tras vencer a Basilashvili

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El nacional ratificó sus buenas sensaciones del debut superando la última etapa de la qualy.

Garin accedió al cuadro principal del Masters de Montecarlo tras vencer a Basilashvili
 Team Chile / COCh
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En la madrugada de este domingo, el tenista chileno Cristian Garin (100° ATP) logró sellar su clasificación al cuadro principal del Masters 1.000 de Montecarlo, luego de cerrar con solidez su triunfo ante el georgiano Nikoloz Basilashvili (129°).

Si bien el primer set fue altamente reñido, "Gago" logró ganar aquel parcial, para luego rematar el triunfo con un segundo capítulo en el que no cedió ningún game.

El marcador a favor del chileno en la segunda fase de la qualy terminó en un 7-5 y 6-0 tras una hora y 21 minutos de juego.

De esta manera, Garin espera por su rival y programación, siendo el segundo chileno en el "main draw" junto a Alejandro Tabilo (39°), que debuta en primera ronda este mismo domingo ante el húngero Marton Fucsovics (51°).

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