Garin tras caída en Río: Las cosas no se están dando, han sido años duros en lo personal y tenístico

El chileno Cristian Garin, 89° en el ranking mundial, analizó su derrota en la primera ronda del ATP de Río de Janeiro, ante el argentino Thiago Tirante, y manifestó su frustración, remarcando su mal momento personal y tenístico, aunque expresó que está con el deseo de poder salir adelante.

"Estoy frustrado, lo intenté, no fue un buen día jugando tenis. No me pude encontrar cómodo, intentando salir adelante, buscando la forma. Estos días así no ayudan mucho, tengo que volver a encontrar una estructura, a encontrar energía para salir adelante", declaró ante los medios tras el partido.

"No jugué bien, me sentí incómodo todo el partido. Las cosas no se están dando, han sido años duros en lo personal y tenístico", agregó Garin.

El tenista nortino también fue consultado por su próximo desafío, el Chile Open, y fue categórico al decir que lo afrontará "sin ninguna expectativa".

"Tengo que volver a encontrar un objetivo, a enfocarme en lo que quiero. Esta semana no sentí que estuve lejos de mi nivel, pero tengo que hacer cambios ahora, tengo ganas de salir adelante, pero es difícil. Hay días buenos y malos, pero los momentos me los tomo día a día".

"En lo personal es imposible estar bien, pero así es la vida, es dura, pero el tenis es mi profesión y lo amo, pero hay días como hoy que me dan ganas de hacer otras cosas, pero me encanta, tengo que volver a sacar fuerzas y buscar un objetivo", cerró Garin.