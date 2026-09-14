Tenista argentino de 19 años recibió amplia suspensión por dopaje

El tenista argentino Romeo Arcuschin, de 19 años, fue suspendido durante 20 meses por infringir las normas antidopaje, luego de que un tribunal independiente resolviera el caso iniciado tras un control realizado a fines de 2025.

Arcuschin entregó una muestra durante el torneo ITF M15 de Lima, disputado el 15 de diciembre de 2025, en la que posteriormente se detectaron metabolitos de estanozolol y clomifeno, dos sustancias prohibidas.

El jugador admitió la presencia de ambas sustancias, pero el tribunal determinó que su consumo fue involuntario. Según la resolución, un médico deportivo le prescribió un tratamiento de 30 días después de un período de lesión, cirugía y rehabilitación, sin informarle que los medicamentos contenían las sustancias prohibidas y entregándolos en envases sin etiquetar.

La sanción considera el tiempo que Arcuschin ya cumplió bajo suspensión provisional, por lo que podrá volver a competir a partir del 17 de octubre de 2027. El argentino alcanzó como mejor ubicación de su carrera el puesto 1.802 del ranking ATP en noviembre de 2025.