Federer iluminó el US Open con triunfo junto a McEnroe ante Agassi y Roddick

El regreso de Roger Federer al US Open fue perfecto ya que, tras imponerse minutos en el duelo individual, el suizo cerró la jornada de exhibición con un triunfo en el dobles junto a John McEnroe ante Andre Agassi y Andy Roddick por un ajustado 7-5.

El encuentro, disputado a un solo set, fue un espectáculo sobre la pista central de Flushing Meadows. Con cuatro campeones del torneo y exlíderes del ranking mundial, el público neoyorquino disfrutó de un cruce que se definió por detalles.

Esta presentación marcó la primera vez que Federer jugaba en Nueva York desde su retiro profesional y, tras derrotado a Roddick por 6-3 en el turno individual, terminó siendo el protagonista de la noche previa al inicio del certamen.

Con estas dos victorias bajo el brazo, Roger Federer se prepara ahora para su ceremonia de ingreso al Salón de la Fama del Tenis, que se llevará a cabo este sábado.