Federer volvió en gloria y majestad al US Open con triunfo en exhibición ante Roddick

El suizo Roger Federer, leyenda del tenis del tenis mundial, volvió en gloria y majestad este martes al US Open, y con sus 45 años años, se vistió de corto para vencer al estadounidense Andy Roddick, en un duelo de exhibición en el "Arthur Ashe" Stadium.

El ganador de 20 Grand Slams y cinco veces campeón en Flushing Meadows recibió el homenaje en un evento promovido como "Roger Federer, un icono regresa a Nueva York".

Ausente en este escenario desde 2019, Federer deleitó al público con su presencia también en un partido de dobles. En este, hizo equipo con John McEnroe para enfrentar a la dupla de Roddick y Andre Agassi.

Este reconocimiento sirvió como prólogo para el suizo, ya que ingresará al Salón de la Fama del Tenis el próximo sábado. Tras esto, se dará inicio al Abierto de Estados Unidos para cerrar la temporada entre el 30 de agosto y 13 de septiembre.