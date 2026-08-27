Abogado de Milovan Kegevic acusó "golpe de Estado" en el tenis tras asamblea en el COCh

La pugna dirigencial en el tenis chileno sumó un nuevo capítulo luego de la asamblea extraordinaria del Comité Olímpico de Chile (COCh), ya que el abogado de Milovan Kegevic acusó la maniobra de un "golpe de Estado" institucional.

El abogado Javier Gómez, desestimó la validez de la intervención del COCh: "Como Federación de Tenis de Chile no reconocemos esta asamblea ni el directorio que ha emanado de ella".

"La Comisión Electoral adolece de vicios en su constitución, puesto que hay dos integrantes que no son parte de la Fetech y los estatutos así lo exigen", complementó.

Gómez también argumentó: "Todas las actuaciones que ha realizado este último tiempo con la finalidad de dar este golpe de Estado dentro de la Federación de Tenis, son absolutamente nulas e inoponibles a toda nuestra entidad".

"Esto ha sido sometido al Tribunal Electoral (TER), el cual no se pronunció y dejó sin resolver esas presentaciones, por ende esto va subido al Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel)", cerró.

Pese a los reparos de la lista saliente, la Federación Deportiva Nacional de Tenis de Chile (Fetech) dio por superadas semanas de incertidumbre institucional luego de que la Asamblea General Extraordinaria completara la conformación de su directorio, confirmando a Juan Bugueño como el nuevo presidente de la entidad.