Federación de Tenis de Chile anuló elección de Milovan Kegevic como presidente

La Comisión de Elecciones de la Federación de Tenis de Chile (Fetech) decidió anular la elección de Milan Kegevic como presidente y de Valentina Marín como integrante en el directorio (secretaria general), tras determinarse que presentaron antecedentes falsos al inscribir sus candidaturas.

De acuerdo al dictamen, publicado por The Clinic, Kegevic y Marin fueron inhabilitados para ejercer los cargos en la Fetech por "no cumplir con las exigencias de idoneidad, legalidad y probidad establecidas en el artículo 40 F de la Ley N° 19.712 y el artículo vigésimo séptimo de los Estatutos federativos".

Con esta resolución, el cargo de presidente y secretaria general quedaron vacantes, una situación que imposibilita el funcionamiento del directorio, ya que solo quedaron dos directores hábiles en ejercicio, número inferior al quórum mínimo exigido por la ley y los estatutos.

Esta inhabilitación de Kegevic y Marin se determinó tras establecerse que ambos presentaron títulos universitarios falsos al inscribir sus candidaturas.

Kegevic presentó un título de Ingeniero Comercial, y Marín uno de Ingeniería en Marketing Digital, ambos de la Universidad Bolivariana; sin embargo, esta casa de estudios informó el pasado 13 de julio que ninguno de los dos figura en sus registros académicos.

Por eso, la Fetech sostuvo que "la presentación concertada de un título profesional cuya emisión ha sido formalmente desconocida y descartada por la casa de estudios respectiva, y la consecuente simulación de una condición académica inexistente ante este órgano encargado de la fe pública electoral, constituye una violación flagrante al principio de la buena fe objetiva".

Bajo este escenario, la Federación de Tenis de Chile deberá determinar cuáles son los siguientes pasos a seguir. Los antecedentes de esta resolución también fueron entregados al Instituto Nacional de Deportes (IND) y al Comité Olímpico de Chile (COCh).