Federación de Tenis y Kegevic negaron crisis institucional: Estamos operando de la mejor manera posible

La Federación de Tenis de Chile y su presidente, Milovan Kegevic, salieron a descartar la existencia de una crisis dentro de la institución, tras versiones cruzadas producto de las bulladas elecciones y constitución de la directiva.

El ente rector del tenis nacional reafirmó mediante un comunicado "la plena vigencia de la institucionalidad", con su directorio vigente y "ejerciendo sus funciones".

"Han tratado de implementar que en esta Federación existe una crisis, lo que descarto de raíz. Estamos operando de la mejor manera posible desde el día de nuestra llegada", aseguró Kegevic.

A su vez, lanzó fuertes declaraciones contra la anterior gerencia, señalando que: "Si quieren hablar de crisis, hablemos de cómo recibimos esta federación por parte de la administración de Sergio Elías".

Según el referido comunicado de la Fetech, la situación actual es respaldada por registros oficiales y "no corresponde que se presente públicamente como una institución sin autoridades legítimamente establecidas".

Además, Kegevic se refirió al duelo de Copa Davis entre Chile y España, el cual será albergado en el complejo "Anita Lizana", ubicado en el Estadio Nacional.

"Estamos trabajando hoy en día por la Copa Davis, si bien no es nuestro único horizonte, desde el primer día que asumimos nos hemos enfocado en tomar las riendas del tenis chileno y de este gran desafío", expuso.

La Federación afirmó que los preparativos están avanzando con "absoluta normalidad" y que existe una coordinación permanente con World Tennis, ente supervisor del deporte blanco, para asegurar la buena organización de la serie.