Guillermo Gómez renunció a su cargo de head coach de la Federación de Tenis

El entrenador Guillermo Gómez presentó su renuncia al cargo de Head Coach de la Federación de Tenis de Chile (FTCh) tras 19 meses en sus funciones argumentando diferencias de criterio y enfoque respecto al programa de desarrollo que planea implementar la nueva administración de la actividad, el cual considera opuesto al modelo que venía liderando.

A través de una declaración dirigida al nuevo presidente, Milovan Kegevic, Gómez detalló que luego de una reunión sostenida el pasado viernes 3 de julio, planteó ciertas condiciones que estimaba indispensables para dar continuidad a su plan de trabajo técnico. No obstante, el estratega afirmó que dichos términos fueron desconocidos pocas horas después, lo que a su juicio imposibilitó seguir ejerciendo el cargo al considerar que las decisiones de carácter político prevalecieron sobre los criterios técnicos.

"Considero imposible continuar ejerciendo mis funciones cuando las decisiones de carácter político terminan prevaleciendo sobre los criterios técnicos. Estoy convencido de que el desarrollo deportivo debe sustentarse en proyectos de largo plazo, construidos sobre bases técnicas sólidas y con respeto por los procesos", expresó.

Finalmente, Gómez dedicó palabras de agradecimiento al personal de la federación, a los capitanes de los equipos y a los cuerpos técnicos que colaboraron durante su período. El profesional cerró su mensaje manifestando su tranquilidad por el esfuerzo entregado al tenis nacional durante sus meses de trabajo y expresó sus buenos deseos para el futuro de la actividad en el país.