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Tópicos: Deportes | Tenis | Federación de Tenis de Chile

Inhabilitado presidente del tenis chileno quedó con orden de arresto por VIF

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Milovan Kegevic debía presentarse el lunes a una audiencia en Limache.

Inhabilitado presidente del tenis chileno quedó con orden de arresto por VIF
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El Juzgado de Garantía de Limache, encabezado por la magistrada Paulina Martínez, dictó una orden de arresto en contra del inhabilitado presidente de la Federación de Tenis de Chile, Milovan Kegevic, luego de no presentarse a una audiencia luego de una acusación por violencia intrafamiliar.

Kegevic, cuya elección en la FTCh fue anulada por la presunta presentación de antecedentes falsos, debía presentarse el lunes ante la jueza luego de ser notificado por una acusación presentada en su contra por su hija, pero no asistió.

Ante ello, la Fiscalía, representada por Iván Morales, solicitó una orden de detención a lo que la jueza accedió luego de que la defensa del acusado no presentara antecedentes justificativos ante su incomparecencia.

Kegevic ganó las elecciones de la Federación en junio pasado, no obstante, la Federación, apoyada por el Tribunal Electoral, dejaron nulo el proceso luego de las acusaciones de presentación de documentacion falsa.

Ante ello, el Coch fue designado por el IND como administrador externo de la Federación.

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