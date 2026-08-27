Juan Bugueño asumió la presidencia de la Federación de Tenis tras crisis institucional

La Federación Deportiva Nacional de Tenis de Chile (Fetech) puso fin a semanas de incertidumbre institucional luego de que la Asamblea General Extraordinaria completara la conformación de su directorio, confirmando a Juan Bugueño como el nuevo presidente de la entidad.

La reestructuración de la mesa directiva se produjo en conformidad con los mecanismos contemplados en la Ley del Deporte y los estatutos federativos, tras las inhabilidades decretadas contra Milovan Kegevic y parte de su lista, electa en junio pasado, debido a la no acreditación de títulos profesionales y otras irregularidades reglamentarias.

Junto a Bugueño en la presidencia, Guillermo Piedrabuena asumió como secretario general y Francisco Puelma fue elegido como vicepresidente.

La mesa quedó completada por los directores Eugenia Fernández, Cristóbal O'Ryan, Felipe Muñoz, Rodrigo Elzo, Úrsula Cortés y Gabriel Di Marco.

El nuevo Directorio sesionó de forma inmediata tras alcanzar el quórum legal e iniciará formalmente sus funciones por un período de cuatro años.

Tras su asunción, Juan Bugueño valoró la salida institucional a la crisis y llamó a reenfocar los esfuerzos en el ámbito deportivo.

"Las últimas semanas fueron difíciles para nuestra Federación y nadie puede desconocerlo. Pero también demostraron que las instituciones funcionaron y que el tenis chileno es mucho más grande que cualquier diferencia circunstancial", señaló el timonel.

En esa línea, agregó que "lo vivido fue un episodio excepcional que hoy queda atrás. A partir de ahora queremos que se vuelva a hablar de nuestros deportistas, de nuestros entrenadores, de nuestros clubes y de nuestras asociaciones. Ese será el sello de esta administración".