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Tópicos: Deportes | Tenis | Federación de Tenis de Chile

Milovan Kegevic fue elegido presidente de la Federación de Tenis de Chile

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El nuevo directorio estará en el mando en el período 2026-2030.

Milovan Kegevic fue elegido presidente de la Federación de Tenis de Chile
 Matías Salas
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Este sábado se llevaron a cabo las elecciones de la Federación de Tenis de Chile en el Salón Plenario del Comité Olímpico de Chile, instancia en la que las asociaciones afiliadas eligieron al nuevo Directorio que encabezará los destinos del tenis nacional durante los próximos cuatro años.

Tras el proceso eleccionario, Milovan Kegevic fue elegido como nuevo presidente de la Federación de Tenis de Chile para el período 2026-2030. El dirigente arriba a la casa del tenis nacional tras su labor al frente de la Asociación de Tenis de la Quinta Región.

Junto al nuevo presidente, quedó conformado el Directorio que tendrá la responsabilidad de liderar el desarrollo de la disciplina durante el próximo ciclo.

La nueva mesa directiva estará integrada por:

  • Presidente: Milovan Kegevic
  • Vicepresidente: Iván Navarro
  • Tesorera: Úrsula Cortés
  • Secretaria: Valentina Marín

En tanto, los cargos de directores serán desempeñados por:

  •  María Elena Escobar
  •  Francisco Puelma
  •  Gabriel Di Marco
  •  Cristóbal Oryan
  •  María Eugenia Fernández

Con esta elección, la Federación de Tenis de Chile inicia un nuevo período institucional, con el desafío de continuar fortaleciendo el desarrollo del tenis nacional en sus distintas áreas, tanto en el ámbito formativo como competitivo.

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