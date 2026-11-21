El español Carlos Alcaraz, tercero en el ranking mundial, sufrió para remontar ante el estadounidense Ben Shelton (4°) y clasificó a la definición por el título en las Finales ATP de Turín, instancia donde buscará conquistar primera vez el torneo.

Alcaraz fue de menos a más, y tras ceder el primer set, logró doblegar la resistencia del norteamericano, por 3-6, 6-3 y 7-6(1) en dos horas de encuentro.

En la final, Alcaraz buscará ganar su primer título en el Torneo de Maestros, tras la derrota que sufrió el año pasado ante el italiano Jannik Sinner.

Su rival saldrá de la otra semifinal que disputarán el alemán Alexander Zverev (1°) y el ruso Daniil Medvedev (5°).