Turín acogerá de nuevo las Finales ATP en 2027

La Federación Italiana de Tenis y Pádel (FITP) anunció este jueves que la ciudad de Turín será de nuevo la sede de las Finales ATP en 2027, prolongando así la vinculación del torneo con la ciudad transalpina que comenzó en 2021.

"Turín será la capital del gran tenis internacional también en 2027. La capital piamontesa se confirma como la casa de las Nitto Finales ATP también en la próxima temporada", explicó la organización en un comunicado.

La FITP destacó que Turín se confirma como "la casa de la competición" también la próxima temporada, en lo que calificó como un reconocimiento al "camino de excelencia organizativa" desarrollado por la ciudad desde 2021.

Las Nitto -denominadas así comercialmente- Finales ATP, también conocidas popularmente como el Torneo de Maestros, reúnen cada año a los ocho mejores jugadores y las ocho mejores parejas de dobles de la temporada del circuito masculino.

La competición nació en 1970 en Tokio, y a lo largo del tiempo cambió de nombre: primero fue el Gran Premio de Maestros, luego Campeonato del Mundo ATP Tour, después Masters Cup y desde 2009 se conoce como Finales ATP.

Su formato y prestigio hacen que se considere uno de los grandes eventos del calendario, hasta el punto de que la propia ATP lo ha definido como una especie de "Super Bowl del tenis".

En la pasada edición, el italiano Jannik Sinner se proclamó campeón al derrotar al español Carlos Alcaraz por 7-6(4) y 7-5 en la final.

La continuidad de Turín como sede en 2027 había sido adelantada en los últimos meses por medios italianos y fue confirmada con el anuncio oficial de la FITP.