Juan Martín Del Potro: "El "Chino" Ríos era talentosísimo, hacías cosas maravillosas

El argentino Juan Martín Del Potro, retirado tenista y flamante comentarista en ESPN, dedicó elogios a Marcelo Ríos, remarcando que es uno de los grandes en la historia del tenis de Sudamérica.

En diálogo con CNN y Clay Tennis, Del Potro fue consultado sobre el debate por el mejor tenista en la historia de Sudamérica y remarcó el nombre de Ríos, señalando que hay que "poner un podio de cuatro", con el "Chino", Gustavo Kuerten, Guillermo Vilas y el propio Del Potro para evitar peleas.

"El "Chino" era un jugador talentosísimo, de esos que se disfrutaba mucho ver jugar. Era zurdo, hacía cosas maravillosas", comentó Del Potro.

La "Torre de Tandil" también recordó cuando Ríos venció a Andre Agassi para ser el número uno de la ATP.

"Siempre recordamos cuando se convirtió en número uno ganando el torneo de Miami, que en aquella época era llamado el quinto Grand Slam. Ha sido uno de los grandes del tenis latinoamericano", aseveró Del Potro.

El argentino, sin embargo, evitó comparar logros, considerando que Ríos no ganó títulos de Grand Slam y él si, cuando conquistó el US Open en 2009, tras vencer en la final al mítico Roger Federer.

"Creo que las dos cosas son memorables, son logros en los cuales uno entra en la historia del deporte, en la historia del tenis. Algunos pueden decir una cosa, otros otra, eso es muy personal. Yo siempre soñaba con ganar el US Open desde muy chico y es loco, pero el único Grand Slam que pude ganar justamente es el US Open, así que eso para mí tiene un valor inmenso", concluyó.