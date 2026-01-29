Marcelo Ríos tiene nueva pareja: es hija de un histórico extenista chileno

A poco tiempo de haber hecho público su vínculo con la influencer Vanessa Bourgeois, el extenista chileno Marcelo Ríos vuelve a hacer noticia por su vida privada dado que se encuentra iniciando una relación con Tamara Cornejo, hija del histórico referente del tenis chileno, Patricio Cornejo.

Según reveló el periodista Hugo Valencia en el programa "Zona de Estrellas", del Canal Zona Latina, el "Chino" le comentó personalmente que este nuevo vínculo comenzó hace menos de un mes y enfatizó que no existió una superposición con su relación anterior.

"Está muy feliz, se conocen desde niños. No habían tenido nunca nada; él se casó, ella hizo su vida y los dos ya están grandes", explicó el comunicador sobre el origen del romance entre Ríos y la hija del hombre que popularizó la frase "grande giocatore" en las transmisiones del zurdo de Vitacura en la década de los '90.

En tanto, en el programa "Hay que decirlo", el periodista Nelson Beltrán, conocido como "El Colombiano", logró tomar contacto con la propia Tamara Cornejo, quien ratificó la información.

"Sí, amigo, es verdad, estamos bien, nos conocemos hace muchos años", admitió Cornejo, añadiendo escuetamente que "lo único que te puedo decir es que estoy muy feliz y que nos estamos conociendo nuevamente".

Cabe recordar que, en diciembre pasado, el zurdo de Vitacura había compartido diversas publicaciones en sus redes sociales junto a Bourgeois, relación que finalmente no prosperó.