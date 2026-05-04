Marcelo Ríos tras incidente en bar de Vitacura: "No me enorgullece salir así en la tele"

El extenista Marcelo Ríos rompió el silencio tras la polémica que protagonizó este fin de semana, luego de que se viralizaran imágenes del extenista siendo retirado por Carabineros desde un bar en la comuna de Vitacura.

En un inesperado llamado telefónico al matinal "Mucho Gusto", de Mega, el "Chino" conversó con Karen Doggenweiler y José Antonio Neme para aclarar lo sucedido y hacer un mea culpa sobre su comportamiento.

Ríos comenzó reconociendo el estado en el que se encontraba al momento del incidente: "Reconozco que se me pasaron las copas. Me acuerdo poco y es raro, porque cuando tomo me acuerdo, y (esta vez) no me acuerdo de muchas cosas que pasaron", confesó.

Respecto a la discusión que gatilló la llegada de la policía, el extenista explicó que se trató de un altercado verbal con su pareja, Tamara. "Hablamos más fuerte. Cuando uno toma se pone más eufórico, más gritón. Yo le dije a la Tamara: 'ándate porque van a llegar los pacos, va a llegar la prensa, y ella se fue. Pero que haya habido algún golpe o alguna denuncia, nada", aclaró.

Sobre la intervención policial, el exdeportista desmintió haber sido arrestado. "A mí no me llevan detenido. Los carabineros hablaron conmigo y ahí se ve que me pegan unas palmaditas, como diciendo que está bien todo. No estoy manejando ni nada", señaló, agregando que entendía que el protocolo de los locales es retirar a las personas que exceden el consumo de alcohol.

Durante la conversación, José Antonio Neme destacó la disposición de Ríos para dar explicaciones, algo poco habitual en su carrera. Ante esto, el "Chino" reflexionó sobre su madurez y el paso del tiempo.

"Hace 20 años, cuando era número uno, tenía una visión de tener el mundo a tus pies. Tuve una infancia arrogante y por qué iba a pedir perdón, me sentía dueño del mundo", admitió.

Sin embargo, matizó su presente: "Hoy, como papá, con polola... 50 años son 50 años y a mí no me enorgullece salir así en la tele. Si hay gente que se sintió pasada a llevar porque uno se pone a hablar fuerte y molesta, les pido perdón", cerró el extenista.