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Tópicos: Deportes | Tenis | Marcelo Ríos

Sin filtro: La nueva publicación del "Chino" Ríos que generó reacciones

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El exnumero uno del mundo compartió una fotografía en Instagram y acompañó el registro con una frase fiel a su estilo.

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Marcelo "Chino" Ríos volvió a generar comentarios en redes sociales luego de realizar una nueva publicación en su cuenta de Instagram, donde compartió una fotografía muy bien acompañado.

El extenista chileno acompañó una serie de imágenes con su pareja Tamara Cornejo y con un particular mensaje: "Cuando subes fotos y no tienes ni una huea que comentar al respecto", frase que rápidamente provocó reacciones entre sus seguidores.

La publicación sumó miles de "me gusta" y diversos comentarios, entre ellos varios mensajes de apoyo y humor hacia el exnúmero uno del mundo, quien nuevamente mostró su característico estilo directo en redes sociales.

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