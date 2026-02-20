Síguenos:
Tópicos: Deportes | Tenis | Marcelo Ríos

[VIDEO] "Cuando uno cree que todavía es bueno": Marcelo Ríos exhibió su talento en un entrenamiento

El "Chino" demostró que mantiene su técnica de golpeo.

El histórico extenista nacional Marcelo Ríos dio muestra de su habilidad compartiendo una de sus prácticas en cancha a través de redes sociales.

El "Chino" usó su cuenta de Instagram para publicar un videos lanzando golpes sobre superficie hard indoor, cerrando el metraje con un certero zurdazo paralelo.

"Cuando uno cree que todavía es bueno", escribió para acompañar la publicación.

- Revisa la secuencia:

