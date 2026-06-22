Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado y bruma
Santiago8.1°
Humedad56%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Tenis | N. Massú

[VIDEO] El desatado festejo de Massú por el título de Cerúndolo

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El chileno celebró con todo la consagración del argentino en el ATP 500 de Queen's.

[VIDEO] El desatado festejo de Massú por el título de Cerúndolo
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Nicolás Massú tuvo un eufórico festejo luego del título conseguido por Francisco Cerúndolo en el HSBC Championships, tradicional torneo de Queen's, donde el argentino alcanzó la corona más importante de su carrera.

El trasandino derrotó en la final al estadounidense Tommy Paul por 6-7(4), 6-4 y 6-3, resultado que le permitió conquistar su primer título de categoría ATP 500.

Tras el último punto, Cerúndolo se desplomó sobre el césped para celebrar la consagración, mientras en su box se desató la alegría. Ahí apareció Massú, técnico del argentino, festejando con evidente emoción.

La cuenta oficial del torneo compartió el registro en redes sociales con el mensaje: "¿Qué somos sin las personas que nos apoyan?", destacando la importancia del entorno del campeón en una semana inolvidable.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada