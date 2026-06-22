[VIDEO] El desatado festejo de Massú por el título de Cerúndolo

Nicolás Massú tuvo un eufórico festejo luego del título conseguido por Francisco Cerúndolo en el HSBC Championships, tradicional torneo de Queen's, donde el argentino alcanzó la corona más importante de su carrera.

El trasandino derrotó en la final al estadounidense Tommy Paul por 6-7(4), 6-4 y 6-3, resultado que le permitió conquistar su primer título de categoría ATP 500.

Tras el último punto, Cerúndolo se desplomó sobre el césped para celebrar la consagración, mientras en su box se desató la alegría. Ahí apareció Massú, técnico del argentino, festejando con evidente emoción.

La cuenta oficial del torneo compartió el registro en redes sociales con el mensaje: "¿Qué somos sin las personas que nos apoyan?", destacando la importancia del entorno del campeón en una semana inolvidable.