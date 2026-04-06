En búsqueda de romper su sequía: Jarry tiene programado su debut en el Challenger de Madrid

Nicolás Jarry (156° del ranking ATP) conoció este lunes la programación para su estreno en el Challenger de Madrid, torneo donde tratará de romper su sequía de nueve meses sin victorias.

El tenista nacional, sexto sembrado del certamen español, fue emparejado con el invitado local Miguel Damas (272°), encuentro que fue agendado para mañana en el primer turno de la cancha central, es decir, a las 04:30 horas de nuestro país.

Si logra imponerse al hispano, el "Príncipe" chocaría en segunda fase con el vencedor del cruce entre el bosnio Andrej Nedic (290°) y el suizo Dominic Stricker (293°), ambos jugadores provenientes de la qualy.

El último triunfo de Jarry fue en julio del año pasado, cuando dio cuenta del brasileño Joao Fonseca en la tercera ronda de Wimbledon.