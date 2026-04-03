La radical decisión de Nicolás Jarry para cortar con su sequía de triunfos

Buscando terminar con su racha de trece derrotas consecutivas en el circuito, el tenista nacional Nicolás Jarry (154° del ATP) tomaría una radical decisión para revalidar los puntos obtenidos que defiende en la segunda parte del año y así no correr el riesgo de quedarse sin ranking.

Jorge Salkeld, vicepresidente de Octagon, empresa que representa al chileno, reveló que el "Príncipe" optó por disputar torneos de menor importancia, dejando de lado las qualys para certámenes como los Masters 1.000.

"Él se anotó unos challengers en Europa. Ahora vamos a conversar para ver cuál es la mejor alternativa", señaló el agente a La Tercera, medio que dio a conocer que el criollo se anotó en el Challenger 75 de Madrid que inicia el lunes.

"Hay que pararse un poco, ver qué se hace. Porque, te digo, sinceramente ha estado trabajando muy fuerte, pero solo desde hace unas cuatro o cinco semanas. Porque él estuvo con un problema con el codo, con un problema con el pie", agregó.

Tras esto, cerró diciendo: "Entonces solamente desde hace cinco semanas. Pero por eso yo creo que a Nico hay que apoyarlo, hay que tener paciencia. Es un jugador muy sano, muy disciplinado".