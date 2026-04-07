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Tópicos: Deportes | Tenis | Nicolás Jarry

Nicolás Jarry puso fin a su mala racha con debut triunfal en el Challenger de Madrid

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El chileno venció al local Miguel Damas en la arcilla española.

Nicolás Jarry puso fin a su mala racha con debut triunfal en el Challenger de Madrid
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El tenista chileno Nicolás Jarry (156° de la ATP) puso fin a una extensa racha de 13 derrotas en fila luego de estrenarse con una victoria en la primera ronda del Challenger de Madrid, en España.

El número cuatro de Chile se impuso al local Miguel Damas (272°) por 6-1 y retiro para meterse entre los 16 mejores del torneo.

En esa instancia, el nacional se verá las caras ante el ganador del duelo entre el suizo Dominic Stricker (293°) y el bosnio Andrej Nedic (290°).

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