Nicolás Jarry salió del top 200 y registró su peor ranking en cinco años

Este lunes se publicó una nueva actualización del ranking ATP, la cual trajo modificaciones importantes para las principales raquetas nacionales, especialmente para Nicolás Jarry, quien sigue cediendo terreno debido a sus complicaciones físicas.

El "Príncipe", quien continúa en proceso de recuperación de una lesión en el codo, sufrió un descenso de 15 puestos para ubicarse en el casillero 204°, registrando su peor ubicación en el escalafón desde la temporada 2021.

El panorama para la cuarta raqueta nacional podría seguir complicándose, ya que tras confirmar que se perderá toda la gira sobre césped por su dolencia física, no podrá defender los puntos obtenidos por los octavos de final de Wimbledon del año pasado, lo que proyecta una eventual salida del top 500.

Por su parte, Cristian Garin, inactivo desde su temprana eliminación en Roland Garros, retrocedió seis posiciones para situarse en el lugar 119°.

En contraparte, Alejandro Tabilo se mantuvo firme en el casillero 31° del orbe, manteniéndose como el chileno mejor ubicado, mientras que Tomás Barrios experimentó un leve ascenso de un puesto para quedar 137°.

En la parte alta del circuito, el italiano Jannik Sinner se mantiene consolidado como el número uno del mundo, escoltado por el español Carlos Alcaraz (2°) y el alemán Alexander Zverev (3°), quienes completan el podio internacional.

TOP TEN

1° Jannik Sinner (Italia) 13.500 puntos (0)

2° Carlos Alcaraz (España) 9.960 (0)

3° Alexander Zverev (Alemania) 7.190 (0)

4° Felix Auger-Aliassime (Canadá) 4.390 (0)

5° Ben Shelton (Estados Unidos) 4.070 (0)

6° Alex de Miñaur (Australia) 4.060 (0)

7° Daniil Medvedev (Rusia) 3.810 (+1)

8° Novak Djokovic (Serbia) 3.760 (-1)

9° Taylor Fritz (Estados Unidos) 3.635 (0)

10° Flavio Cobolli (Italia) 3.540 (0)

RANKING DE LOS CHILENOS