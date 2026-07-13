Nicolás Jarry sufrió brutal caída y quedó fuera del top 700 del ranking ATP

Nicolás Jarry protagonizó la principal novedad para el tenis chileno en la actualización del ranking ATP posterior a Wimbledon, tercer Grand Slam de la temporada, al perder 553 posiciones y caer hasta el puesto 764 del mundo.

El tenista nacional quedó con 40 puntos y alcanzó su ubicación más baja desde 2021, luego de perder las unidades obtenidas con su campaña hasta los octavos de final del torneo londinense en 2025.

Alejandro Tabilo continúa como la primera raqueta chilena y subió dos casilleros para situarse 31°, pese a despedirse en la primera ronda de Wimbledon. Tomás Barrios perdió dos lugares y apareció 139°, mientras que Cristian Garin retrocedió 16 puestos hasta el casillero 141°.

Por su parte, Matías Soto avanzó 47 posiciones después de disputar la final del Challenger de Bogotá y quedó 249° del mundo, como el cuarto mejor tenista nacional.

En la parte alta de la clasificación, el italiano Jannik Sinner conservó el número uno tras conquistar por segunda vez consecutiva Wimbledon. Alexander Zverev ascendió al segundo puesto y desplazó a Carlos Alcaraz al tercer lugar.

Los diez mejores del ranking ATP:

Jannik Sinner (Italia): 13.450 puntos (0) Alexander Zverev (Alemania): 8.480 (+1) Carlos Alcaraz (España): 8.160 (-1) Felix Auger-Aliassime (Canadá): 4.740 (0) Alex de Miñaur (Australia): 4.110 (+1) Ben Shelton (Estados Unidos): 3.770 (-1) Novak Djokovic (Serbia): 3.760 (+1) Daniil Medvedev (Rusia): 3.670 (+1) Flavio Cobolli (Italia): 3.460 (+1) Taylor Fritz (Estados Unidos): 3.365 (-3)

Ranking de los tenistas chilenos: