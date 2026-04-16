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Tópicos: Deportes | Tenis | Nicolás Jarry

No se presentó por lesión: Nicolás Jarry optó por el retiro del Challenger de Oeiras

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El chileno perdió por walk over ante el portugués Faria.

No se presentó por lesión: Nicolás Jarry optó por el retiro del Challenger de Oeiras
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El tenista chileno Nicolás Jarry (155° de la ATP) optó por no presentarse a los octavos de final del Challenger de Oeiras, en Portugal, por lo que perdió por walk over ante el local Jaime Faria.

El número cuatro de Chile venía de alcanzar las semifinales en el Challenger de Madrid y había logrado un exigido triunfo en la primera ronda del torneo luso.

De acuerdo a reporteado por Cooperativa Deportes, el nacional presentó una lesión en el codo derecho, zona donde ya presentó algunas complicaciones a fines del año pasado.

Pese al retiro, Jarry sumó ocho puntos y está escalando un lugar en la clasificación mundial para ubicarse 154° en el Ranking Live.

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