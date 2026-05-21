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Tópicos: Deportes | Tenis | Novak Djokovic

Novak Djokovic eligió como nuevo entrenador a su excompañero Viktor Troicki

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El serbio realizó el anuncio tres días antes del inicio de Roland Garros.

Novak Djokovic eligió como nuevo entrenador a su excompañero Viktor Troicki
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El tenista serbio Novak Djokovic, ganador de 25 Grand Slam, eligió a su compatriota y compañero Viktor Troicki como su nuevo entrenador.

El anuncio del tenista de Belgrado, en su cuenta de Instagram, se produce tres días antes de que comience el segundo Grand Slam del año, Roland Garros, cuyo sorteo tendrá lugar este jueves en París.

"Bienvenido mi amigo, compañero y ahora entrenador...Viktor Troicki", publicó el exnúmero uno del mundo en su cuenta de Instagram.

El nuevo técnico ha jugado la Copa Davis en el equipo de Serbia y ha formado pareja en dobles con el que ahora será su púpilo.

Djokovic, tres veces campeón en París, debutará en Roland Garros ante el local Giovanni Mpetshi Perricard (80°).

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