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Tópicos: Deportes | Fútbol | Mundial sub 17

La Roja tendrá duros desafíos en el Mundial Sub 17 de Catar 2026

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La selección chilena conoció a sus rivales en el sorteo este jueves.

La Roja tendrá duros desafíos en el Mundial Sub 17 de Catar 2026
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La Roja tendrá duros desafíos en la fase grupal del Mundial Sub 17 de Catar 2026, tras conocer a sus rivales en el sorteo realizado este jueves en la sede de la FIFA en Zurich, Suiza.

La selección chilena juvenil, dirigida por Ariel Leporati, quedó en el Grupo J, emparejado con Estados Unidos, Montenegro y Argelia.

De este grupo, solo dos selecciones compitieron el año pasado en el Mundial sub 17: Estados Unidos finalizó en el 18° lugar, y Chile en el puesto 33°; Argelia, por su parte, jugará su segunda Copa del Mundo de la categoría (la primera fue en 2009), y Montenegro vivirá su debut en un torneo FIFA.

El debut de Chile en el Mundial Sub 17 de Catar será el 21 de noviembre en el Aspire Zone, el complejo deportivo de Rayán, ante Argelia.

En la segunda fecha del Grupo J, Chile enfrentará a Estados Unidos, el 24 de noviembre, y la tercera jornada será tres días después, el 27 de ese mes, ante Montenegro.

Los dos mejores de cada grupo y los ocho mejores terceros avanzarán a una ronda dieciseisavos de final.

El Mundial Sub 17 de Catar 2026 se celebrará entre el 19 de noviembre y el 13 de diciembre.

Revisa los grupos a continuación:

Grupo A

  • Catar
  • Panamá
  • Egipto
  • Grecia

Grupo B

  • Corea del Sur
  • Africa 1
  • Nueva Caledonia
  • Ecuador

Grupo C

  • Argentina
  • Australia
  • Africa 2
  • Dinamarca

Grupo D

  • Francia
  • Haití
  • Arabia Saudita
  • Uruguay

Grupo E

  • Italia
  • Jamaica
  • Costa de Marfil
  • Uzbekistán

Grupo F

  • Senegal
  • Croacia
  • Cuba
  • Tajikistán

Grupo G

  • Mali
  • Nueva Zelanda
  • Bélgica
  • Vietnam

Grupo H

  • España
  • Fiji
  • China
  • Marruecos

Grupo I

  • Brasil
  • Irlanda
  • Tanzania
  • Costa Rica

Grupo J

  • Estados Unidos
  • Montenegro
  • Chile
  • Argelia

Grupo K

  • México
  • Rumania
  • Camerún
  • Venezuela

Grupo L

  • Japón
  • Colombia
  • Serbia
  • Honduras

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