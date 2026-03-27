Seguirá sin jugar: Novak Djokovic se bajó del Masters 1.000 de Montecarlo

El tenista serbio Novak Djokovic (3° del ATP) confirmó este viernes que no disputará el Masters 1.000 de Montecarlo, que tendrá lugar entre el 5 y 12 de abril.

El serbio, que suma dos títulos en el certamen monegasco, a sus 38 años ya había decidido ausentarse del Masters 1.000 de Miami debido a una lesión en el hombro derecho.

"Novak Djokovic se ha retirado del torneo. Le enviamos nuestros mejores deseos y esperamos verlo de vuelta en la cancha muy pronto", indicó la organización de Montecarlo.

Hasta entonces, el ganador de veinticuatro títulos del Grand Slam tiene previsto volver a la competición en el Masters 1.000 de Madrid, que se jugará del 22 de abril al 3 de mayo.

Djokovic, que fue finalista del último Abierto de Australia no juega desde que perdió con el británico Jack Draper (26°) en los octavos de final de Indian Wells el pasado 11 de marzo.