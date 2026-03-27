Seguirá sin jugar: Novak Djokovic se bajó del Masters 1.000 de Montecarlo
El serbio tampoco disputó su último partido en Indian Wells el 11 de marzo.
El serbio tampoco disputó su último partido en Indian Wells el 11 de marzo.
El tenista serbio Novak Djokovic (3° del ATP) confirmó este viernes que no disputará el Masters 1.000 de Montecarlo, que tendrá lugar entre el 5 y 12 de abril.
El serbio, que suma dos títulos en el certamen monegasco, a sus 38 años ya había decidido ausentarse del Masters 1.000 de Miami debido a una lesión en el hombro derecho.
"Novak Djokovic se ha retirado del torneo. Le enviamos nuestros mejores deseos y esperamos verlo de vuelta en la cancha muy pronto", indicó la organización de Montecarlo.
Hasta entonces, el ganador de veinticuatro títulos del Grand Slam tiene previsto volver a la competición en el Masters 1.000 de Madrid, que se jugará del 22 de abril al 3 de mayo.
Djokovic, que fue finalista del último Abierto de Australia no juega desde que perdió con el británico Jack Draper (26°) en los octavos de final de Indian Wells el pasado 11 de marzo.