[VIDEO] Novak Djokovic rompió en llanto en plena batalla en el US Open
El tenista serbio no contuvo las lágrimas durante el quinto set ante el argentino Mariano Navone.
El tenista serbio no contuvo las lágrimas durante el quinto set ante el argentino Mariano Navone.
El serbio Novak Djokovic protagonizó uno de los momentos más emotivos e inesperados del US Open, luego de romper en llanto en medio de la cancha durante su exigente encuentro de primera ronda frente al argentino Mariano Navone.
Con el marcador 3-1 en el quinto y definitivo set, el ganador de 24 títulos de Grand Slam evidenció un profundo agotamiento físico y mental. Fue en ese instante, en la pausa entre puntos, cuando "Nole" se quebró y dejó caer lágrimas en una escena pocas veces vista a lo largo de su legendaria carrera.
La reacción de los miles de fanáticos en el mítico Arthur Ashe Stadium no se hizo esperar: el recinto completo se unió en una atronadora ovación para alentar y reconocer la entrega del tenista balcánico, conscientes de que presenciaban un momento histórico.
La conmovedora imagen rápidamente dio la vuelta al mundo y se volvió viral en redes sociales.