[VIDEO] Novak Djokovic rompió en llanto en plena batalla en el US Open

El serbio Novak Djokovic protagonizó uno de los momentos más emotivos e inesperados del US Open, luego de romper en llanto en medio de la cancha durante su exigente encuentro de primera ronda frente al argentino Mariano Navone.

Con el marcador 3-1 en el quinto y definitivo set, el ganador de 24 títulos de Grand Slam evidenció un profundo agotamiento físico y mental. Fue en ese instante, en la pausa entre puntos, cuando "Nole" se quebró y dejó caer lágrimas en una escena pocas veces vista a lo largo de su legendaria carrera.

La reacción de los miles de fanáticos en el mítico Arthur Ashe Stadium no se hizo esperar: el recinto completo se unió en una atronadora ovación para alentar y reconocer la entrega del tenista balcánico, conscientes de que presenciaban un momento histórico.

La conmovedora imagen rápidamente dio la vuelta al mundo y se volvió viral en redes sociales.