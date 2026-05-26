Cristian Garin chocó con la inspiración de Tien y dijo adiós a Roland Garros

El tenista chileno Cristian Garin (114° de la ATP) estuvo lejos de su mejor nivel y terminó chocando con la inspiración del joven estadounidense Learner Tien (18°) en la primera ronda de Roland Garros, segundo Grand Slam de la temporada.

El número dos de Chile lució errático con su servicio y pese a una levantada en el segundo set terminó cayendo por 6-0, 2-6, 6-0 y 6-2 en una hora y 54 minutos.

Garin se mostró falto de chispa en el primer set y el norteamericano, que venía de ganar el título en Ginebra la semana pasada aprovechó su buen momento para aplastar al nacional.

En el segundo capítulo el ariqueño dio muestras de vida y quebró de entrada para tomar una ventaja que no soltaría.

Sin embargo, en el tercer set nuevamente volvieron los baches y los errores que le permitieron al norteamericano de 20 años tomar la ventaja y luego mostrarse consistencia para cerrar el partido a su favor.

Pese a la derrota, Garin está sumando dos puntos ATP que lo dejan 112° en el Ranking Live.