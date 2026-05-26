Cristian Garin chocó con la inspiración de Tien y dijo adiós a Roland Garros
El número dos de Chile cayó en cuatro sets ante el estadounidense.
El número dos de Chile cayó en cuatro sets ante el estadounidense.
El tenista chileno Cristian Garin (114° de la ATP) estuvo lejos de su mejor nivel y terminó chocando con la inspiración del joven estadounidense Learner Tien (18°) en la primera ronda de Roland Garros, segundo Grand Slam de la temporada.
El número dos de Chile lució errático con su servicio y pese a una levantada en el segundo set terminó cayendo por 6-0, 2-6, 6-0 y 6-2 en una hora y 54 minutos.
Garin se mostró falto de chispa en el primer set y el norteamericano, que venía de ganar el título en Ginebra la semana pasada aprovechó su buen momento para aplastar al nacional.
En el segundo capítulo el ariqueño dio muestras de vida y quebró de entrada para tomar una ventaja que no soltaría.
Sin embargo, en el tercer set nuevamente volvieron los baches y los errores que le permitieron al norteamericano de 20 años tomar la ventaja y luego mostrarse consistencia para cerrar el partido a su favor.
Pese a la derrota, Garin está sumando dos puntos ATP que lo dejan 112° en el Ranking Live.