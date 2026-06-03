Diana Shnaider dio otro bombazo en Roland Garros y eliminó a Aryna Sabalenka

La tenista rusa Diana Shnaider, número 23 del ranking mundial, protagonizó otro gran golpe en Roland Garros al vencer a la bielorrusa Aryna Sabalenka, líder de la WTA y finalista del año pasado, por 3-6, 7-5 y 6-0 para instalarse por primera vez en semifinales de un Grand Slam.

Sabalenka tenía el partido bajo control después de ganar el primer set y quedar 5-3 arriba en el segundo, con su servicio para cerrar el duelo. Sin embargo, Shnaider soltó el brazo, arriesgó más y cambió por completo el desarrollo del encuentro frente a una rival que perdió confianza y terminó cediendo el último parcial sin ganar juegos.

La rusa enfrentará por un lugar en la final a la polaca Maja Chwalinska, número 114 del mundo y también zurda, quien llegó desde la fase previa y derrotó a Anna Kalinskaya por 7-6(3) y 6-3. Con la caída de Sabalenka, Mirra Andreeva quedó como la jugadora de mejor ranking entre las sobrevivientes del torneo parisino.