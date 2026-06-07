Fin del "maleficio": Zverev se alzó campeón de Roland Garros en dura final con Cobolli

El alemán Alexander Zverev, en su cuarto intento, logró conquistar su primer título de Grand Slam en Roland Garros, tras imponerse en un extenuante duelo de cinco sets contra el italiano Flavio Cobolli.

Cuatro horas y 16 minutos tuvo que batallar el número 3 del mundo ante el número 14 para conseguir con parciales de 6-1, 4-6, 6-4, 6-7(5) y 6-1 lo que hace dos años se le escapó en el mismo Roland Garros, en 2020 en el Abierto de Estados Unidos y el año pasado en Australia.

La final de 2026 quedó marcada por la intensidad y lucha de los contrincantes, que más allá de ciertos pasajes con errores, dejaron todo en la pista principal "Philippe Chatrier".

"Sascha" dio más muestras de regularidad, pero el italiano se aferró hasta el último aliento a la final, extendiendo el compromiso hasta el quinto; única instancia donde el germano sacó diferencias notables para abrochar el partido y el campeonato.

De esta manera, Zverev rompió su "maldición" en Grand Slams y se convirtió en el primer alemán que gana Roland Garros en la era abierta. Además, esta significa la primera copa que levanta en la temporada.