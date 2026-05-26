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Tópicos: Deportes | Tenis | Roland Garros

Los resultados de este martes 26 de mayo en Roland Garros

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Revisa los marcadores de los partidos ya finalizados en el Abierto de Francia.

Los resultados de este martes 26 de mayo en Roland Garros
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Este martes 26 de mayo sigue la competencia principal de Roland Garros, el segundo Grand Slam de la temporada, con el desarrollo de su primera ronda tanto en el cuadro masculino como en el femenino.

Cuadro femenino

  • Aryna Sabalenka (BLR) venció a Jessica Bouzas Maneiro (ESP) por 6-4, 6-2
  • Coco Gauff (USA) venció a Taylor Townsend (USA) por 6-4, 6-0
  • Maria Sakkari (GRE) venció a Linda Noskova (CZE) por 7-5, 7-6(3)
  • Naomi Osaka (JPN) venció a Laura Siegemund (GER) por 6-3, 7-6(3)
  • Iva Jovic (USA) venció a Alexandra Eala (PHI) por 6-4, 6-2
  • Anna Kalinskaya (RUS) venció a Lois Boisson (FRA) por 6-2, 6-2
  • Ann Li (USA) venció a Zhang Shuai (CHN) por 6-4, 6-2
  • Diane Parry (FRA) venció a Anhelina Kalinina (UKR) por 0-6, 6-2, 6-6 y retiro
  • Alina Korneeva (RUS) venció a Elisabetta Cocciaretto (ITA) por 6-3, 6-3
  • Elsa Jacquemot (FRA) venció a Linda Fruhvirtova (CZE) por 6-4, 6-3
  • Antonia Ruzic (CRO) venció a Ashlyn Krueger (USA) por 3-6, 6-2, 6-2
  • Mayar Sherif (EGY) venció a Dalma Galfi (HUN) por 7-5, 6-4
  • Emma Navarro (USA) venció a Janice Tjen (INA) por 6-4, 6-3
  • Donna Vekic (CRO) venció a Alice Tubello (FRA) por 6-3, 6-2
  • Claire Liu (USA) venció Moyuka Uchijima (JPN) por 3-6, 6-0, 4-1 y retiro.
  • Oleksandra Oliynykova (UCR) venció a Elena Pridankina (RUS) por 6-1 y 6-2.
  • Madison Keys (USA) venció a Hanne Vandewinkel (BEL) por 6-3 y 6-0.
  • Katerina Siniakova (CZE) venció a Simona Waltert (SUI) por 6-4 y 7-6 (4).

Cuadro masculino

  • Adam Walton (AUS) venció a Daniil Medvedev (RUS) por 6-2, 1-6, 6-1, 1-6, 6-4
  • Jan-Lennard Struff (GER) venció a Alexander Bublik (KAZ) por 7-5, 6-7(6), 6-4, 7-5
  • Valentin Vacherot (MON) venció a Thomas Faurel (FRA) por 6-3, 6-4, 3-6, 7-6(6)
  • Learner Tien (USA) venció a Cristian Garin (CHI) por 6-0, 2-6, 6-0, 6-2
  • Matteo Arnaldi (ITA) venció a Tallon Griekspoor (NED) por 6-7(9), 6-3, 7-6(6), 6-3
  • Vit Kopriva (CZE) venció a Corentin Moutet (FRA) por 6-3, 5-7, 6-4, 3-6, 6-3
  • Jaime Faria (POR) venció a Denis Shapovalov (CAN) por 6-4, 7-5, 6-4
  • Martin Landaluce (ESP) venció a Juan Carlos Prado Angelo (BOL) por 6-3, 4-6, 6-2, 6-7(3), 6-4
  • Facundo Diaz Acosta (ARG) venció a Zhang Zhizhen (CHN) por 6-1, 6-4, 6-3
  • Zachary Svajda (USA) venció a Alexei Popyrin (AUS) por 3-6, 6-3, 7-6(3), 7-5
  • Moise Kouame (FRA) venció a Marin Cilic (CRO) por 7-6(4), 6-2, 6-1
  • Alejandro Tabilo (CHI) venció a Kamil Majchrzak (POL) por 6-1, 6-3, 6-4.
  • Luciano Darderi (ITA) venció a Stefan Ofner (AUT) por 7-6 (5), 6-2 y 6-3.
  • Juan Manuel Cerúndolo (ARG) venció a Jacob Fearnley (GBR) por 6-2, 7-6 (0) y 7-6 (7).

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