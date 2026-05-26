Los resultados de este martes 26 de mayo en Roland Garros

Este martes 26 de mayo sigue la competencia principal de Roland Garros, el segundo Grand Slam de la temporada, con el desarrollo de su primera ronda tanto en el cuadro masculino como en el femenino.

Cuadro femenino

Aryna Sabalenka (BLR) venció a Jessica Bouzas Maneiro (ESP) por 6-4, 6-2

Coco Gauff (USA) venció a Taylor Townsend (USA) por 6-4, 6-0

Maria Sakkari (GRE) venció a Linda Noskova (CZE) por 7-5, 7-6(3)

Naomi Osaka (JPN) venció a Laura Siegemund (GER) por 6-3, 7-6(3)

Iva Jovic (USA) venció a Alexandra Eala (PHI) por 6-4, 6-2

Anna Kalinskaya (RUS) venció a Lois Boisson (FRA) por 6-2, 6-2

Ann Li (USA) venció a Zhang Shuai (CHN) por 6-4, 6-2

Diane Parry (FRA) venció a Anhelina Kalinina (UKR) por 0-6, 6-2, 6-6 y retiro

Alina Korneeva (RUS) venció a Elisabetta Cocciaretto (ITA) por 6-3, 6-3

Elsa Jacquemot (FRA) venció a Linda Fruhvirtova (CZE) por 6-4, 6-3

Antonia Ruzic (CRO) venció a Ashlyn Krueger (USA) por 3-6, 6-2, 6-2

Mayar Sherif (EGY) venció a Dalma Galfi (HUN) por 7-5, 6-4

Emma Navarro (USA) venció a Janice Tjen (INA) por 6-4, 6-3

Donna Vekic (CRO) venció a Alice Tubello (FRA) por 6-3, 6-2

Claire Liu (USA) venció Moyuka Uchijima (JPN) por 3-6, 6-0, 4-1 y retiro.

Oleksandra Oliynykova (UCR) venció a Elena Pridankina (RUS) por 6-1 y 6-2.

Madison Keys (USA) venció a Hanne Vandewinkel (BEL) por 6-3 y 6-0.

Katerina Siniakova (CZE) venció a Simona Waltert (SUI) por 6-4 y 7-6 (4).

Cuadro masculino