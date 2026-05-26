Tópicos: Deportes | Tenis | Roland Garros
Los resultados de este martes 26 de mayo en Roland Garros
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
Revisa los marcadores de los partidos ya finalizados en el Abierto de Francia.
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Este martes 26 de mayo sigue la competencia principal de Roland Garros, el segundo Grand Slam de la temporada, con el desarrollo de su primera ronda tanto en el cuadro masculino como en el femenino.
Cuadro femenino
Cuadro masculino