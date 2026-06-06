Mirra Andreeva conquistó Roland Garros y su primer título de Grand Slam

La rusa Mirra Andreeva, de 19 años, conquistó en Roland Garros su primer título de Grand Slam, al imponerse a la polaca Maja Chwalinska, revelación del torneo al provenir desde la qualy; situación que fue inédita.

La número 8 del ranking WTA requirió de una hora y 22 para vencer a la 114ª con parciales de 6-3 y 6-2.

Con su consagración, Andreeva se convirtió en la primera rusa en levantar la copa del "major" galo desde Maria Sharapova en 2014, además de ser la ganadora más joven desde el tercer título conquistado por Monica Seles en 1992.

"Me doy las gracias a mi misma por haber creído en mí. He dado el cien por ciento hasta cuando era más difícil, cada día trato de mejorar como jugadora y como persona. Me doy las gracias por haber trabajado duro y haber sacado lo mejor de mí misma", dijo la campeona.

Ahora la rusa rozará el top5 tras su triunfo y se consagra en una temporada sólida, siendo quien ha sumado más victorias con 36, y la que más ha tenido en tierra batida, con 23 y solo tres derrotas.

Por otra parte, la dupla del español Marcel Granollers y el argentino Horacio Zeballos se alzó con el título en el cuadro de dobles masculino.

El binomio iberoamericano venció por 6-4 y 6-2 al dúo conformado por el finlandés Harri Heliovaara y el británico Henry Patten.