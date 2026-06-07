Nadal felicitó a Zverev por su título en Roland Garros: "Lo has perseguido mucho tiempo, lo mereces"

El español Rafael Nadal, leyenda del tenis y 14 veces campeón en Roland Garros, felicitó este domingo al alemán Alexander Zverev, quien ganó el torneo parisino por primera vez en su carrera, al vencer al italiano Flavio Cobolli.

"Tan merecido después de todo el trabajo duro y la perseverancia. Has estado persiguiendo tu primer Grand Slam durante mucho tiempo, ¡y absolutamente lo mereces!", escribió Nadal en sus redes sociales.

Nadal, retirado en 2024, también dedicó palabras a Flavio Cobolli por "un torneo fantástico".