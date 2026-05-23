Otra baja más: Arthur Fils no disputará Roland Garros por problemas físicos

El francés Arthur Fils (19° del ATP) anunció este sábado que no podrá disputar Roland Garros por los problemas que arrastra en una pierna, lo que supone un duro golpe para el torneo local.

El vencedor del pasado torneo de Barcelona compareció ante los medios para explicar que no quiere correr riesgos, prefiriendo ser prudente y curarse de sus problemas físicos para afrontar con garantías la temporada sobre césped.

A sus 21 años, el francés había despertado ciertas expectativas en el torneo, en el que iba a debutar ante el veterano suizo Stan Wawrinka (119°), vencedor de 2015 y que recibió una invitación de los organizadores en la que es su última temporada en el circuito.

La retirada de Fils se suma a la baja del español Carlos Alcaraz (2°), ganador de las dos últimas ediciones y uno de los jugadores con más alcance del circuito, en particular entre los aficionados franceses.