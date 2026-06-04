Roland Garros: Andreeva aplastó a Kostyuk y jugará su primera final de Grand Slam

La tenista rusa Mirra Andreeva, número 8 del mundo, alcanzó su primera final de un Grand Slam tras vencer con contundencia a la ucraniana Marta Kostyuk por 6-1 y 6-3 en 1h19', en las semifinales de Roland Garros.

La siberiana, entrenada por la española Conchita Martínez, fue ampliamente superior en la pista central de París y se transformó en la finalista más joven del torneo francés desde la estadounidense Coco Gauff en 2022. Además, se cobró revancha de Kostyuk, quien la había derrotado en la final del WTA 1.000 de Madrid.

Kostyuk llegaba invicta sobre tierra batida en la temporada, con 16 triunfos consecutivos, y venía de completar el mejor Grand Slam de su carrera. La ucraniana también utilizó este torneo como tribuna para denunciar la situación que vive su país por la guerra con Rusia y, al término del partido, no saludó a su rival.

Andreeva dominó desde el inicio con una derecha potente y agresiva, dos días después de haber superado por 6-0 y 6-3 a la rumana Sorana Cirstea. En el segundo set, Kostyuk logró arrebatarle el servicio en el séptimo juego, pero la rusa reaccionó de inmediato y cerró su paso a la final sin mayores sobresaltos.

Tras el encuentro, Andreeva elogió a su rival y reconoció la importancia de haber revertido lo ocurrido en Madrid. También tuvo palabras para Conchita Martínez, finalista en Roland Garros en 2000: "Todo el trabajo está dando resultado", expresó desde el micrófono de la pista.

La rival de Andreeva en la final saldrá del duelo entre su compatriota y compañera de dobles Diana Shnaider y la polaca Maja Chwalinska, jugadora procedente de la fase previa. La rusa llega a la definición con 35 triunfos en la temporada, más que cualquier otra jugadora del circuito, incluidos 21 sobre arcilla.

Andreeva buscará transformarse en la tercera jugadora más joven en ganar un Grand Slam en el presente siglo, después de su compatriota Maria Sharapova en Wimbledon 2004 y de la británica Emma Raducanu en el Abierto de Estados Unidos 2021.