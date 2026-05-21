Roland Garros tuvo tajante respuesta ante reclamo de los tenistas por los premios

"No vamos a tocar nuestros premios", aseguró este jueves, inflexible, la directora de Roland Garros, Amelie Mauresmo, sobre las reivindicaciones de algunas estrellas que amenazaron con boicotear el torneo en protesta por lo que consideran una retribución injusta.

"Nuestros premios se han multiplicado por dos en 10 años y han aumentado mucho en los últimos tiempos", aseguró Mauresmo durante el sorteo del cuadro final del torneo que comenzará este domingo.

La respuesta tajante de Mauresmo se produce poco después de que las estrellas del circuito anunciaran su intención de protestar. Inicialmente lo harán acortando sus comparecencias de prensa, que deben comenzar este viernes, pero no excluyen ir más lejos.

La número uno del mundo, la bielorrusa Aryna Sabalenka, fue la más clara a principios de mayo al amenazar con boicotear los torneos de Grand Slam, que reparten un 15 por ciento de sus ingresos en premios a los jugadores, frente al 22 por ciento de media del resto de las competiciones del circuito.

Mauresmo aseguró que se toman en serio esas amenazas y por eso convocaron una reunión con los representantes de los jugadores para este viernes "con la intención de dar un paso" en su dirección, aunque se mostró inflexible sobre la posibilidad de revisar los premios de este año.

"Confío en esas conversaciones", dijo la exnúmero uno del mundo, que señaló que los contactos han comenzado ya y se mostró serena sobre el desarrollo del torneo.

Roland Garros anunció el pasado día 16 un incremento del 9,5 por ciento de su dotación de premios, hasta los 61,7 millones de euros; 2,8 millones para cada uno de los ganadores individuales del torneo, 300.000 euros más que en la pasada edición.