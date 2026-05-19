Tomás Barrios superó un complicado partido para avanzar en la qualy de Roland Garros
El chileno debió luchar hasta el tercer set para vencer al local Mayot.
El chileno debió luchar hasta el tercer set para vencer al local Mayot.
El tenista chileno Tomás Barrios (135° de la ATP) dejó atrás las complicaciones que le puso el francés Harold Mayot (217°) para instalarse en la segunda ronda de las clasificaciones de Roland Garros.
El chillanejo tuvo un buen comienzo, pero en el segundo set se desmoronó y debió bregar hasta el tercer para imponerse por 6-4, 1-6 y 6-3 en dos horas y cuatro minutos de partido.
El número tres de Chile hizo un correcto primer set y llegó a ponerse 4-0, pero su rival ganó en confianza y complicó al nacional, quien sufrió con el ímpetu del galo en el segundo parcial.
En el capítulo decisivo, Barrios logró un triunfo clave en el octavo juego para ponerse 5-3 y luego sellar la victoria con su servicio.
El nacional ahora se verá las caras ante el ganador del partido entre el también francés Luka Pavlovic (240°) y el británico Harry Wendelken (228°).