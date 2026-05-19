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Tópicos: Deportes | Tenis | Roland Garros

Tomás Barrios superó un complicado partido para avanzar en la qualy de Roland Garros

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El chileno debió luchar hasta el tercer set para vencer al local Mayot.

Tomás Barrios superó un complicado partido para avanzar en la qualy de Roland Garros
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El tenista chileno Tomás Barrios (135° de la ATP) dejó atrás las complicaciones que le puso el francés Harold Mayot (217°) para instalarse en la segunda ronda de las clasificaciones de Roland Garros.

El chillanejo tuvo un buen comienzo, pero en el segundo set se desmoronó y debió bregar hasta el tercer para imponerse por 6-4, 1-6 y 6-3 en dos horas y cuatro minutos de partido.

El número tres de Chile hizo un correcto primer set y llegó a ponerse 4-0, pero su rival ganó en confianza y complicó al nacional, quien sufrió con el ímpetu del galo en el segundo parcial.

En el capítulo decisivo, Barrios logró un triunfo clave en el octavo juego para ponerse 5-3 y luego sellar la victoria con su servicio.

El nacional ahora se verá las caras ante el ganador del partido entre el también francés Luka Pavlovic (240°) y el británico Harry Wendelken (228°).

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