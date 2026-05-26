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Tópicos: Deportes | Tenis | Roland Garros

[VIDEO] "Demasiado cerca": Sabalenka sacó risas por situación con el umpire en Roland Garros

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La bielorrusa se desconcentró y detuvo el partido ante Jessica Bouzas.

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La bielorrusa Aryna Sabalenka, número uno del mundo en el tenis femenino, protagonizó un divertido momento este martes en su triunfo sobre la española Jessica Bouzas en la primera ronda de Roland Garros.

En el set final, cuando Sabalenka estaba 5-0 arriba en el tablero, Sabalenka estaba preparada para recibir y detuvo el partido, y le preguntó al juez de silla si el umpire estaba demasiado cerca de ella, situación que la desconcentró y generó risas en la cancha.

Pese a la situación, Sabalenka le hizo un comentario al umpire, pudo recuperar la concentración y terminó ganando por 6-4 y 6-2 ante la española.

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