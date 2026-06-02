Zverev frenó a Jódar y avanzó a semifinales en Roland Garros

El tenista alemán Alexander Zverev, número tres del mundo, terminó con el gran recorrido del español Rafael Jódar en Roland Garros y avanzó a semifinales con una victoria por 7-6 (3), 6-1 y 6-3.

Jódar, de 19 años, alcanzó los cuartos de final en el mejor torneo de su corta carrera, aunque acusó el desgaste de sus batallas anteriores ante un rival de mayor oficio.

Zverev resistió el primer set en el desempate y luego tomó el control absoluto del partido en París.

El alemán jugará su quinta semifinal de Roland Garros en los últimos seis años y la décima de su carrera en un Grand Slam.

Su próximo rival saldrá del duelo entre el brasileño Joao Fonseca y el checo Jakob Mensik.