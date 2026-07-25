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Tópicos: Deportes | Tenis | Torneos ATP

Blockx y Van Assche se enfrentarán en la final del Abierto de Estoril

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El belga batió al italiano Luciano Darderi, mientras que Van Assche se impuso a su compatriota Hugo Gaston.

Blockx y Van Assche se enfrentarán en la final del Abierto de Estoril
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El belga Alexander Blockx y el francés Luca Van Assche ganaron este sábado sus respectivos partidos y el domingo se enfrentarán en la final del Abierto de Estoril, el principal torneo de tenis de Portugal.

Blockx, 38.º del ranking de la ATP, vivió en semifinales un largo e intenso duelo de dos horas y 47 minutos frente al italiano Luciano Darderi (21.º), al que eliminó por 5-7, 7-6 (1) y 7-6 (5).

En la final, el belga tendrá como oponente al número 79 del mundo, Van Assche, que eliminó a su compatriota Hugo Gaston (109º) por 6-4 y 7-5.

Será la segunda final que disputarán entre sí Alexander Blockx y Luca Van Assche, ya que en febrero se enfrentaron en un torneo del circuito Challenger 125 celebrado en Lille (Francia), que se saldó con la victoria del tenista galo. 

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