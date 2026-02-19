Carlos Alcaraz remontó ante Karen Khachanov y se instaló en semifinales del ATP de Doha

El tenista español Carlos Alcaraz, número uno del ranking mundial, avanzó a las semifinales del ATP 500 de Doha, tras remontar por 6-7(3), 6-4 y 6-3 ante el ruso Karen Khachanov (17°) en los cuartos de final del certamen en Catar.

El primer set no fue favorable para el murciano y lo perdió 6-7. Además de la negativa del marcador, Alcaraz tuvo un tenso momento con la jueza, después de que esta lo sancionó por demorar en su saque.

El español mostró sus descargos por la decisión arbitral y no ocultó su molestia. "La regla de la ATP es una mierda, no tengo permiso para ir a la toalla", le dijo a la jueza.

En el segundo y tercer set, "Carlitos" sacó a relucir su condición de favorito e incrementó considerablemente su nivel tenístico y se llevó las mangas por 6-4 y 6-3 respectivamente.

El siguiente rival del número uno del mundo será el ruso Andrey Rublev (14°) y su partido está programado para jugarse este viernes 20 de febrero no antes de las 13:30 horas (16:30 GMT).