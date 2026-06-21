Celebra Nicolás Massú: Francisco Cerúndolo conquistó el ATP de Queen's

La llegada de Nicolás Massú como entrenador del argentino Francisco Cerúndolo (27º del ranking mundial) trajo frutos inmediatos con el título del ATP 500 de Londres, tras vencer en la final al estadounidense Tommy Paul (28º).

A la disputa por la corona en el césped de Queen's, Cerúndolo llegó con la ventaja 4-2 en el historial de partidos contra Paul, lo que se hizo sentir con un marcador final de 6-7 (4), 6-4 y 6-3 en tres horas y dos minutos.

El pupilo de Massú quebró rápidamente y llegó a estar 5-4 arriba, pero cuando sirvió para llevarse el primer set cometió una seguidilla de errores que le permitieron a su adversario recuperar el rompimiento, luego de lo cual cada uno ganó su servicio para llegar al tie-break.

En el desempate, Paul estuvo más consistente y Cerúndolo lamentó varios errores que le permitieron a su rival ganar por 7-4 en la muerte súbita de la primera manga, tras una hora y seis minutos de juego.

La continuación del partido mostró al argentino con un accionar irregular; le costaba ganar sus puntos, y aunque tuvo doble chance de quebrar en el noveno game, dilapidó esa oportunidad. A pesar de todo, y haciendo honor a su entrenador, no se dio por vencido y quebró en el décimo parcial, que fue clave para llevarse el set y empatar el encuentro.

El episodio final ofreció una reñida lucha para quedarse con el cetro de campeón, hasta que el oriundo de Filadelfia aflojó en el sexto juego, sufriendo el break de Cerúndolo, quien supo sostener la ventaja y abrochar el triunfo.

De esta manera, Cerúndolo logró el título más importante de su carrera, siendo su primer torneo 500 y que lo deja entre los mejores 20 del mundo; gran envión en miras a Wimbledon.