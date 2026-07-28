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Tópicos: Deportes | Tenis | Torneos ATP

Cruz Hewitt hizo honor al apellido y ganó su primer partido profesional en la ATP

Publicado:
| Periodista Digital: EFE
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El australiano Cruz Hewitt, hijo del extenista Lleyton Hewitt, derrotó este martes al estadounidense Marcos Girón en su estreno en el Abierto de Washington, en el que disputó su primer partido como profesional en el circuito ATP.

Hewitt, de 17 años y que hace dos semanas alcanzó la final júnior en Wimbledon, se deshizo de Girón (85° del mundo) por 6-3 y 6-4 en 1 hora y 13 minutos.

En segunda ronda, el hijo del exnúmero uno del mundo, campeón de Wimbledon y en Nueva York, se medirá al ganador del duelo entre su compatriota Alex de Miñaur (6°) y el griego Stefanos Tsitsipas (51°). 

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