¿Cuándo y dónde ver a Alejandro Tabilo ante Tiago Torres en el ATP de Estoril?
El chileno debutará durante el mediodía de este miércoles en el torneo portugués.
El chileno debutará durante el mediodía de este miércoles en el torneo portugués.
El tenista chileno Alejandro Tabilo (30° del ranking ATP) enfrentará este miércoles al portugués Tiago Torres (427°) por los octavos de final del ATP 250 de Estoril.
El duelo fue programado en el tercer turno del Estadio Millennium, por lo que saltará a la cancha no antes de las 12:00 horas de Chile y será transmitido en streaming por Disney+ Premium.
Tabilo quedó libre en la primera ronda por su condición de tercer cabeza de serie, mientras que Torres ingresó al cuadro principal como invitado y sorprendió al georgiano Nikoloz Basilashvili (130°) por 6-4 y 6-2.
Este será el primer enfrentamiento entre ambos y, en caso de avanzar, el chileno jugará en cuartos de final contra el ganador del cruce entre los franceses Hugo Gaston (109°) y Titouan Droguet (114°).