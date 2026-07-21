¿Cuándo y dónde ver a Alejandro Tabilo ante Tiago Torres en el ATP de Estoril?

El tenista chileno Alejandro Tabilo (30° del ranking ATP) enfrentará este miércoles al portugués Tiago Torres (427°) por los octavos de final del ATP 250 de Estoril.

El duelo fue programado en el tercer turno del Estadio Millennium, por lo que saltará a la cancha no antes de las 12:00 horas de Chile y será transmitido en streaming por Disney+ Premium.

Tabilo quedó libre en la primera ronda por su condición de tercer cabeza de serie, mientras que Torres ingresó al cuadro principal como invitado y sorprendió al georgiano Nikoloz Basilashvili (130°) por 6-4 y 6-2.

Este será el primer enfrentamiento entre ambos y, en caso de avanzar, el chileno jugará en cuartos de final contra el ganador del cruce entre los franceses Hugo Gaston (109°) y Titouan Droguet (114°).