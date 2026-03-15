¿Cuándo y dónde ver la final de Indian Wells entre Medvedev y Sinner?

El Masters de Indian Wells tiene todo listo para su gran final, entre el ruso Daniil Medvedev (11° ATP) y el italiano Jannik Sinner (2°); ambos en busca de su primer título en el torneo.

Medvedev viene de dar la sorpresa ante el español Carlos Alcaraz (1°) por 6-3 y 7-6(3), mientras Sinner dejó en el camino al alemán Alexander Zverev (4°) con marcador de 6-2 y 6-4.

La definición del título se jugará este domingo 15 de marzo a las 18:00 horas de Chile (21:00 GMT) en el court central del Indian Wells Tennis Garden.

El encuentro será televisado a través del canal ESPN 3 en el cable, además de su señal por streaming en el plan premium de la plataforma Disney+.