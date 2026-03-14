Daniil Medvedev dio la sorpresa ante Carlos Alcaraz y se citó con Jannik Sinner en la final de Indian Wells
El tenista ruso derrotó al número uno del mundo en sets corridos.
El tenista ruso derrotó al número uno del mundo en sets corridos.
El ruso Daniil Medvedev, undécimo en el ranking de la ATP, dio la sorpresa de la jornada al vencer al español Carlos Alcaraz, número uno del mundo, y clasificó a la final del Masters 1.000 de Indian Wells, en donde enfrentará al italiano Jannik Sinner (2°).
El ruso se cobró revancha ante el español, por las derrotas que sufrió en las finales de 2023 y 2024, y celebró con un 6-3 y 7-6(3) después de una hora y 38 minutos de juego.
Medvedev jugará en California su tercera final y espera lograr su tercer título del año, tras haber ganado el ATP 250 de Brisbane y el ATP 500 de Dubai.
En el historial, Medvedev y Sinner se han enfrentado en 15 ocasiones en el circuito ATP, con siete triunfos para el ruso y ocho para el italiano.
En el último antecedente, Sinner logró tres victorias seguidas sobre Medvedev, en 2024: US Open, Masters de Shanghai y en las Finales ATP de Turín, todas en pista dura.
La final entre Medvedev y Sinner en Indian Wells 2026 será este domingo, en horario aún por definir.